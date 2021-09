Afghanistan : un ancien interprète afghan raconte sa collaboration avec l'armée française

Adel Abdul Raziq a appris le français au lycée franco-afghan de Kaboul. De 2001 à 2014, il a été interprète pour l'armée française en Afghanistan. "Je jouais un rôle important, j'étais un point de contact entre l'armée française, l'armée afghane et la population afghane. C'était toujours moi qui étais à la tête de la patrouille et de l'équipe de l'armée française en Afghanistan pour fouiller les maisons, faire le checkpoint et se renseigner sur les insurgés et les talibans", explique Adel Abdul Raziq.

Considérés comme des parias

Comment un tel rôle était-il perçu par les locaux ? "Pour les partisans ou les sympathisants des talibans, nous étions considérés comme très très infidèles", explique-t-il. "Depuis que nous travaillons avec l'armée française, nous avons perdu six de nos collègues. Ils ont été enlevés et ils ont été décapités par les talibans. Mes frères et mes sœurs ont décidé de m'engager plusieurs fois, mais un moment j'ai refusé leur proposition", abonde le traducteur.