Monde : l’inquiétant nombre d’enfants réfugiés

Le nombre de réfugiés a doublé en dix ans dans le monde. Une situation inquiétante, notamment pour les enfants qui représentent "42% des 80 millions de personnes qui sont déracinées avec des difficultés : des difficultés d’accès à l’éducation par exemple. Et ces difficultés sont aggravées du fait que les conflits se prolongent", indique Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo vendredi 18 juin.

Un manque de solidarité entre les pays ?

Céline Schmitt souligne que "85% des réfugiés dans le monde sont accueillis par des pays en voie de développement". Elle en appelle aux "dirigeants du monde pour trouver des solutions. La solution, c’est travailler pour trouver la paix, résoudre les conflits, consolider la paix. Mais aussi trouver des solutions actuellement pour les réfugiés, ça veut dire aussi de l’aide humanitaire, ça veut dire soutenir les pays qui accueillent la majorité des réfugiés et ça veut dire aussi fournir des voies légales et notamment pour les réfugiés les plus vulnérables."