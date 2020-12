Conflit au Tigré : le calvaire des Ethiopiens âgés refugiés au Soudan

Depuis l'offensive des troupes éthiopiennes au Tigré, début novembre, 50000 personnes ont fui le pays vers le Soudan.

15000 personnes ont trouvé refuge dans le camp d'Oum Raquba dans l'est du Soudan, à 80 km de la frontière. Ce camp tentaculaire a été construit au début des années 1980 pour secourir les habitants qui fuyaient la famine en Ethiopie. Selon l'ONU, près de 4% des réfugiés ont plus de 60 ans, voire plus de 70 ans. Certains d’entre eux sont arrivées seuls et ont perdu la trace de leurs proches, explique l’AFP.

La journaliste Serene Assir et le photographe Yasuyoshi Chiba sont allés à leur rencontre.