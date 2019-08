Malaisie : Nora Quoirin est toujours introuvable

Une semaine maintenant que Nora Quoirin a disparu dans la jungle. Depuis, les autorités malaisiennes ratissent sans cesse la zone autour de l'hôtel où la jeune fille résidait avec ses parents. C'est dans cet établissement qu'elle a disparu au milieu de la nuit. Un haut-parleur diffuse des appels avec la voix de sa mère. "Nora ! Nora ! C'est Maman ! Ma chérie, je sais que tu es là", dit le message. Il s'agit de ne pas effrayer l'adolescente, qui souffre d'un léger handicap.

La famille redoute un enlèvement

260 secouristes sont mobilisés, tandis que des plongeurs fouillent les cours d'eau. Pour la première fois, la mère de Nora Quoirin s'est exprimée publiquement, soutenue par son mari. "Nous sommes extrêmement impressionnés par vos efforts, votre expertise et votre dévouement, et nous espérons retrouver Nora. Merci beaucoup", a lancé Meabh Quoirin aux sauveteurs. La famille de la jeune femme exclut totalement une fugue et redoute un enlèvement. Les autorités ne privilégient aucune piste.

