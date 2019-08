Malaisie : Nora est toujours introuvable

Cela fait sept jours que Nora Quoirin, 15 ans, a disparu dans la jungle malaisienne. Depuis, les autorités passent au peigne fin la zone forestière au bord d'un hôtel. La jeune fille et ses parents, qui habitent à Londres (Royaume-Uni), venaient de s'y installer pour les vacances. Dans la jungle, les haut-parleurs diffusent des appels avec la voix de sa mère. "Nora ! Nora ! C'est Maman ! Maman est là ! Ma chérie, je sais que tu es là", répète le message.

Fugue ou enlèvement ?

La voix est familière, pour ne pas effrayer l'adolescente, qui souffre d'un léger handicap. Elle peut à peine lire ou écrire et ne sait pas utiliser de l'argent. 260 policiers et secouristes sont mobilisés. Des plongeurs sondent les cours d'eau. Pour la première fois, la mère de Nora Quoirin s'est exprimée publiquement, soutenue par son mari. "Nous sommes extrêmement impressionnées par vos efforts, votre expertise et votre dévouement et nous espérons retrouver Nora. Merci beaucoup." Les proches de la jeune femme rejettent l'hypothèse d'une fugue et redoutent un enlèvement.

