Sport : des sumos à Paris

À Paris, ils ont décidé de pratiquer le sumo. Dans cette salle de sport parisienne, tous les coups sont permis. On agrippe l'adverse par le "mawashi", la ceinture, on le soulève et on l'éjecte hors d'un cercle. En France, ils ne sont que 18 à pratiquer le sumo, généralement des gringalets de moins de 100 kg quand les sumotoris pèsent de 150 à 260 kg.



Un régime... particulier

Tout cela grâce à un régime de 8 000 à 10 000 calories par jour. Au Japon, ils sont presque considérés comme des demi-dieux. Les sumotoris français sont prêts à adopter leur régime. "Je n'ai aucun scrupule à reprendre des tartines beurrées, je peux dire que c'est pour le sport", confesse l'un des sportifs français. Mais il en faudra des petits-déjeuners pour devenir une légende du sumo.