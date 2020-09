"Nous n’avions pas le choix" : les dirigeants de Bridgestone au Japon justifient la fermeture de l'usine à Béthune

Le porte-parole du fabricant de pneus à Tokyo affirme à franceinfo que l'entreprise a étudié toutes les options pour le site situé dans le Pas-de-Calais.

Vu du Japon, à 10 000 kilomètres du Pas-de-Calais, fermer le site Bridgestone de Béthune était une obligation. "Nous n’avions pas le choix", c’est ce qu’a expliqué Samaro Ijima, le porte-parole au siège du fabricant de pneus à Tokyo, jeudi 17 septembre à franceinfo. "Nous investissons grandement depuis longtemps dans cette usine, affirme-t-il, mais la demande de pneus de petits calibres baisse et pour produire des plus gros modèles c’est trop de contraintes matérielles. Il faudrait presque construire une nouvelle usine car les équipements sont beaucoup plus imposants."

Nous avons étudié toutes les options, mais avons conclu que c’était impossible.Samaro Ijima, le porte-parole de Bridgestone à Tokyoà franceinfo

Le fabricant de pneus japonais Bridgestone a annoncé jeudi 16 septembre vouloir fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais à l'horizon 2021. Plus de 850 emplois sont sur la sellette.

Des employés informés le matin même de l'annonce officielle

Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand est monté au créneau. Il dénonce une trahison et appelle à "un bras de fer" sur franceinfo avec le constructeur japonais. De son côté le gouvernement, par la voix de la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, a annoncé sur France Bleu Nord qu'une réunion pourrait se tenir lundi avec les dirigeants européens du groupe.



Les employés n’ont été alertés qu’une demi-heure avant l’annonce officielle mercredi de la fermeture de l’usine. "Je pense qu’il y a eu en amont des discussions avec les représentants du personnel, mais il est vrai que nous n’avons informé la majeure partie des employés que le matin même", reconnaît le porte-parole.

Ce calendrier d’annonce a été décidé par notre représentation en Europe en accord avec la direction sur place.Samaro Ijima, le porte-parole de Bridgestone à Tokyoà franceinfo

Le porte-parole de Bridgestone l’assure : "Nous avons l’intention de tout faire pour aider au reclassement du personnel, dans la mesure du possible." Le reclassement des salariés sera difficile en l’absence d’autre usine en France.