Bridgestone : quatre questions sur la fermeture de l'usine de Béthune annoncée par le fabricant de pneus

Plus de 850 salariés sont concernés par le projet de fermeture de l'usine Bridgestone, située dans le Pas-de-Calais, et même 5 000 si on compte les sous-traitants, selon les syndicats.

Des employés se rassemblent dans la cour de l'usine du fabricant de pneus japonais Bridgestone à Béthune (Pas-de-Calais), après l'annonce de la fermeture du site, le 16 septembre 2020. (DENIS CHARLET / AFP)