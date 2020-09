Des rafales à plus de 200 km/h. Le typhon Haishen frappe le Japon et avec lui des pluies torrentielles s’abattent sur le sud du pays accompagnées de vents violents et de vagues atteignant par endroits dix mètres de hauteur. Face à ce typhon classé en catégorie extrêmement fort, plus de trois millions d’habitants ont déjà été appelés à évacuer dimanche 6 septembre, en majorité dans la région de Kyushu.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a mis en garde contre les risques d’inondations et de glissements de terrain.Quelques heures avant le passage du typhon, près de 80 000 foyers étaient déjà privés d’électricité, plus de 500 vols ont été annulés et le trafic ferroviaire perturbé, des commerces et des usines, dont celles de Toyota, ont annoncé la suspension de leur activité jusqu’à lundi soir.

