Japon : une attaque meurtrière sur des enfants sidère le pays

À Kawasaki (Japon) sur les lieux du drame, l'émotion régnait mardi 28 mai. Le taux de criminalité a beau être très faible dans le pays, un groupe de jeunes écoliers a été ciblé par une attaque au couteau, en plein centre-ville. Les élèves d'un établissement privé catholique attendaient leur bus scolaire lorsqu'un agresseur armé de deux couteaux s'est jeté sur eux.

Pas de mobile

Le bilan est lourd : deux morts, une fille et un père de famille, et au moins 17 blessés, dont beaucoup d'enfants. Le crime a sidéré les autorités japonaises. "C'est un acte déchirant. Je suis indigné de voir que de très jeunes enfants font partie des victimes. Je prie pour toutes ces personnes et souhaite exprimer au nom de la nation mes plus sincères condoléances", a déclaré Shinzo Abe, Premier ministre japonais. L'agresseur, âgé d'une cinquantaine d'années, s'est donné la mort. Aucun mobile n'a pour l'instant été avancé par la police.