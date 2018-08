Japon : toujours aucune nouvelle de Tiphaine Véron

Vendredi 24 août, la famille de Tiphaine Véron était toujours sans nouvelle de cette Française, disparue au Japon il y a un mois. Sur place depuis trois semaines pour participer aux recherches, sa famille est désormais obligée de rentrer en France. "Quand on est arrivé, on pensait qu'on allait repartir avec elle au bout de deux jours. On a l'impression de l'abandonner à son sort, mais on va continuer nos recherches depuis la France", explique Sybille Véron, la soeur de Tiphaine.

L'hypothèse criminelle de plus en plus envisagée

Tiphaine Véron a disparu le 29 juillet dernier à Nikko, une ville touristique du Japon. Aperçue pour la dernière fois alors qu'elle quittait son hôtel, elle s'est ensuite volatilisée dans la nature. La police japonaise promet de tout faire pour la retrouver. Battues, hélicoptères, drones, tout est mis en place pour trouver le moindre indice. Même si la thèse de l'accident est toujours privilégiée, l'hypothèse criminelle est de plus en plus envisagée par les enquêteurs.