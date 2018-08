Disparition de Tiphaine Veron : la famille dans l'incompréhension

Étape par étape, point par point, c'est sur cette carte que Tiphaine Veron avait préparé pendant plusieurs mois son voyage au Japon. Malgré ces précieux indices, sa mère Anne Veron reste toujours sans nouvelles de sa fille. Voilà maintenant 15 jours que Tiphaine Verron a disparu. Dans la maison de famille, ses proches, qui avaient interpellé le président de la République par une lettre pour lui demander plus de moyens dans les recherches, restent soudés malgré l'incompréhension. "D'elle-même, pour nous rassurer, elle nous envoie des messages. À son arrivée à Tokyo elle nous a dit que tout allait bien. Elle nous envoyait des vidéos et des photos. Elle était enthousiaste et ravie", raconte sa mère.

Un randonneur a aperçu une femme seule

À 10 000 kilomètres, au Japon, sa sœur et son frère poursuivent leurs efforts pour la retrouver. Un randonneur dit avoir aperçu une femme seule descendre un mont à 1 000 mètres d'altitude. Depuis, les autorités japonaises multiplient les battues dans la forêt, pour le moment sans résultat.

