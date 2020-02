Japon : Okinawa, l\'île aux centenaires

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Le secret de la jeunesse éternelle ou presque. Sur l'île d'Okinawa, au sud du Japon, les habitants vivent centenaires. Pour vivre vieux, ils font du sport, mangent des légumes et ne finissent pas leurs assiettes. Les Japonais l'appellent le pays des immortels.

Un modèle à suivre

Au sein de cette île résident 1,5 million d'habitants. Elle affiche la meilleure espérance de vie de la planète : 83,9 ans en moyenne. Le nombre de centenaires est trois fois plus élevé qu'ailleurs. Sumiko Taira a 100 ans. Elle est en pleine forme. Son secret ? Le sport. "Tous les matins, où que je sois, même quand je vais chez mes petits-enfants, je fais de l'exercice. C'est pour ça que mon corps est si fort. Moi je vais vivre encore 20 ans de plus jusqu'à 120 ans", confie-t-elle. Dans l'archipel, on compte 1154 centenaires, dont 12 rien que dans son village. Ici ils sont respectés, valorisés et considérés comme des modèles à suivre.

Le JT

Les autres sujets du JT