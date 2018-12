VIDEO. Le secret de la longévité des habitants d\'Okinawa

Vous souhaitez vivre jusqu'à cent ans ? Les habitants d'Okinawa ont peut-être la solution. Cet archipel japonais est en effet reconnu pour abriter trois fois plus de centenaires qu'ailleurs. La raison à cette longévité exceptionnelle : une alimentation saine et variée que vous pouvez adopter dès maintenant. Pour commencer, appliquez le principe du Hara Hachi Bun Me, qui recommande d'arrêter de manger à 80 % de satiété. Notre cerveau prend en effet quelques minutes pour ressentir que notre estomac est plein. Lorsque vous vous sentez rassasié, vous êtes en réalité complètement repus.

Les habitants d'Okinawa confessent également se nourrir de béni imo, une variété de patate douce concentrée en sucres lents. Elle a la propriété de remplir l'estomac avec peu de calories tout en éloignant de la sensation de faim.

Enfin, privilégiez le porc qui contient bien moins de calories que le poulet ou le boeuf. Les habitants d'Okinawa adorent les pieds de cochon, les oreilles de cochon et l'estomac de cochon. Mais attention, les viandes n'occupent qu'une mince partie des repas des îliens qui préfèrent le tofu.