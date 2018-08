Japon : les recherches continuent pour retrouver Tiphaine Véron

Quatorze jours que la famille de Tiphaine Véron se bat pour retrouver la jeune femme. Distribution massive des avis de recherche dans une gare japonaise ce matin. Pression sur les autorités locales pour obtenir leur aide, conférence de presse devant les médias japonais : tout est mis en oeuvre pour tenter de garder encore espoir. "On croise vraiment les doigts pour que cette distribution porte ses fruits, parce qu'on est vraiment dans le noir pour l'instant", raconte Damien Véron, frère de Tiphaine. La jeune femme a disparu le 29 juillet dernier, à Nikko, une ville touristique du Japon. Elle comptait visiter les jardins et les temples mais personne ne connaissait ses projets exacts. La dernière fois où elle a été vue de façon certaine, c'est dans son hôtel : un randonneur affirme avoir aperçu ce jour-là une femme seule descendre le Mont Nakimushi, un mont de 1 000 mètres d'altitude.



80 policiers japonais

Alors 80 policiers, des hélicoptères et des drones, multiplient les battues dans la forêt pour tenter de retrouver sa trace. En vain pour l'instant. Autre piste : un autre lieu prisé par les touristes, le lac Chûzenji. Avec une traductrice, les frères de Tiphaine Véron font du porte à porte. Le but : essayer de reconstituer les conditions météo le jour de la disparition. Amasser le plus d'indices possible avant une autre battue prévue dimanche 12 août, mais cette fois-ci autour du lac. L'ambassade de France au Japon a reçu la famille dans l'après-midi du samedi 11 août pour l'assurer que tous les moyens étaient mobilisés pour retrouver la trentenaire.

