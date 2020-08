Japon : le premier ninja diplômé

C’est historique : l’université de Mie au Japon a décerné le premier master en études ninjas de son histoire. Genichi Mitsuhashi a réalisé cet exploit et il pourrait ne pas être le seul dans ce cas. Chaque année, l’établissement va accueillir trois étudiants dans cette filière fondamentale à leurs yeux. À travers ce diplôme, c’est toute la culture ninja qui pourrait perdurer à travers le temps.

Un vrai mode de vie à part

Dans le Japon féodal, un ninja était considéré comme un maître de l’assassinat et de l’espionnage. Une première facette de ce personnage complexe. Car devenir un ninja implique aussi de développer des qualités dans d’autres secteurs comme l’agriculture. Genichi Mitsuhashi compte inculquer aux futurs étudiants leur façon de vivre. "Ça comprend l’autodéfense mais aussi le mode de vie durable. Et la base de tout ça, c’est de savoir employer la nature correctement et efficacement."