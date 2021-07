Japon : la famille de Tiphaine Véron dans l'incertitude, trois ans après sa disparition

Tiphaine Véron a disparu il y a trois ans alors qu'elle séjournait à Nikko, au Japon, pour faire du tourisme. Sa famille française est toujours dans l'incertitude, après s'est rendue plusieurs fois sur place et avoir organisé des battues. "On veut vraiment la retrouver, on ne peut pas rester dans l'incertitude toute notre vie", avait lancé Damien Véron, son frère, lors d'une fouille des bois et de la rivière.

La famille garde espoir

Aucune trace de la jeune femme n'a jamais été retrouvée. A Poitiers (Vienne), sa mère, Anne Désert, n'a rien touché dans sa chambre d'enfant, afin "que si elle revenait, elle sache que pas une seconde, pas une minute, on ne l'a oubliée". Elle garde espoir de revoir sa fille un jour. Sa famille estime que toutes les démarches n'ont pas été faites pour la retrouver.