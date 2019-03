Japon : des tournois de boules de neige

Au pied de ces volcans et montagnes enneigées, les petits Japonais s'adonnent aux joies des sports d'hiver : luge ou bataille de boules de neige. Des jeux d'enfants ? Pas seulement. Car au pays du Soleil-Levant, les adultes ont aussi gardé cette âme d'enfant. Les matchs sont acharnés entre deux équipes qui s'affrontent. Ça s'appelle le yukigassen, comprenez : bataille de boules de neige.

Le casque de protection est obligatoire

Un championnat très officiel est même en place au Japon. "Ça nous permet, à nous, adultes, de jouer passionnément et très sérieusement, comme des enfants", explique une adepte de ce sport. Le yukigassen, un sport né et inventé à Hokkaido à partir d'un jeu qui remonte à la nuit des temps. "Le yukigassen est le plus ancien des sports d'hiver, en fait. Mais en février 1989, on en a fait un sport officiel", détaille Yasunori Tanioka, historien. Et il y a donc des règles. Le terrain est rectangulaire : 36m de long pour 10m de large. Le casque de protection est obligatoire.

