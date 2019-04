Japon : avec l'arrivée du nouvel empereur Naruhito, le début d'une nouvelle ère ?

L'empereur du Japon Akihito doit céder la place à son fils, Naruhito, mardi 30 avril. À 59 ans, celui-ci va devenir le 126e empereur du pays du Soleil-Levant. À 85 ans, l'actuel empereur a en effet préféré se retirer. Pour le Japon, c'est une véritable révolution puisque le pays n'a pas connu d'abdication depuis 200 ans. De son côté, Naruhito ne veut pour autant pas de rupture. Il veut marcher dans les pas de ses parents.

L'ère de Reiwa

Avec le nouvel empereur, le Japon va aussi changer de calendrier. L'archipel va en effet entrer dans l'an un de l'ère Reiwa, deux mots qui signifient beauté et harmonie. À noter par ailleurs que Naruhito sillonne le monde depuis des années. Il a même étudié à Oxford (Royaume-Uni). Avec sa femme et leur fille, ils donnent l'image d'une famille moderne. Mais le nouvel empereur devra d'abord se conformer aux règles de la plus vieille dynastie du monde.

