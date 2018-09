Japon : alerte au typhon

Au Japon, dans sa voiture, un automobiliste effaré filme un camion se faire soulever par un vent puissant. Partout dans les rues des dizaines de véhicules s'envolent, comme s'ils ne pesaient rien face à la force du vent. Des façades d'immeubles, des pans entiers de maison s'effondrent et sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos témoignent de la catastrophe : c'est le pire typhon que le Japon ait jamais vécu depuis vingt-cinq ans. "Avec tous ces dégâts, je ne sais pas comment on va s'en remettre", témoigne un habitant.

1 200 000 personnes évacuées en urgence

176 000 foyers ont été privés d'électricité. Sur place à Osaka, Ludovic Helme, un Français, raconte : "C'est impressionnant parce qu'on entend les sirènes des pompiers qui vont un peu à droite à gauche. Nous on n'a plus d'eau." Le typhon a touché le sud-ouest de l'archipel et remonte désormais vers le Nord, avec des vents jusqu'à 200km/h. À plus de 100 kilomètres de l'oeil du typhon, l'aéroport d'Osaka est submergé et on ne distingue presque rien dans le brouillard de vent et de pluies torrentielles. Plus de 650 vols ont déjà été annulés et le personnel est débordé. Au total, 1 200 000 personnes ont eu l'ordre d'évacuer en urgence.

