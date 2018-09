VIDEO. Aéroport inondé, véhicules emportés par le vent, vagues gigantesques... Le typhon Jebi a fait au moins 6 morts au Japon

L'ouest du Japon était balayé mardi par un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement l'archipel depuis vingt-cinq ans. Le cyclone, appelé Jebi, a fait au moins six morts dans l'ouest de l'archipel, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. Une personne se trouvait par ailleurs dans un état critique et quelque 170 autres ont été blessées. Le passage du cyclone Jebi a plongé le pays sous des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 220 km/heure par endroits.

Aéroport inondé, véhicules emportés par le vent, vagues gigantesques : les dégâts matériels sont très importants, en particulier dans la région d'Osaka. Dans une mer déchaînée, un pétrolier s'est retrouvé encastré dans le tablier du pont conduisant à l'aéroport international du Kansai. Cet aéroport, construit en mer, a été inondé et fermé après que le sous-sol et les pistes ont été envahis par les eaux, a précisé à l'AFP un responsable du ministère des Transports.

Les autorités ont recommandé à 1,2 million d'habitants de rejoindre des refuges. Quelque 16 000 autres personnes ont reçu l'ordre de partir, même si cette injonction n'est pas contraignante.

Des cataclysmes de plus en plus fréquents

Si l'archipel est régulièrement secoué par des intempéries, cette année a été particulièrement difficile. Il y a un mois et demi, des pluies record dans le sud-ouest du pays ont provoqué des inondations inédites et des éboulements qui ont tué 220 personnes. Une étouffante vague de chaleur humide s'est ensuite abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes, tandis que 49 000 autres ont dû être hospitalisées.