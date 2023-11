Japon : à la découverte de la prestigieuse Tokyo Sushi Academy

Durée de la vidéo : 5 min

La Tokyo Sushi Academy est la plus prestigieuse école de sushis du Japon. Ici, les étudiants, venus du monde entier, apprennent l’art ancestral du sushi.

À Tokyo (Japon), se trouve une école singulière, où on acquiert les ancestrales techniques du sushi. Bienvenue à la Tokyo Sushi Academy. Chaque matin, le rituel est immuable : l’appel des étudiants. Dans la plus ancienne et prestigieuse école de sushis du Japon, la première règle, c’est l’interdiction de l’absentéisme. Ici, pour les étudiants, l’apprentissage se fait avec les yeux. Un maître sushi depuis plus de 30 ans enseigne l’art de la découpe du poisson et des crustacés.

Une formation de deux mois

Après la démonstration du maître, chaque étudiant répète les mêmes gestes. Parmi eux, ils sont nombreux à vouloir devenir chefs, comme Aya Ukita, propriétaire d’un restaurant de sushis. "En tant que patronne, je regardais simplement les cuisiniers. Maintenant, (…) je comprends qu’en fonction de mon geste pour couper, le poisson aura un goût différent", indique-t-elle. Ouverte à tous les âges et tous les profils, la formation dure deux mois et coûte 5 500 euros. Elle attire des étudiants du monde entier.