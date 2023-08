Comment Tiphaine Véron s’est-elle volatisée un matin d’été en 2018 alors qu’elle se trouvait au Japon ? Depuis cinq ans, la famille de la Française remue ciel et terre pour tenter de répondre à cette question.

Sur les murs de Poitiers, son regard interpelle, comme une injonction à ne jamais oublier. Il y a cinq ans, Tiphaine Véron disparaît mystérieusement au Japon. Depuis, sa famille a promis de ne rien lâcher. "C’est le regard de Tiphaine bien vivant qui nous rappelle à chaque instant que l’on doit être toujours combattant", précise Anne Désert, sa mère.



À l’été 2018, elle réalise le voyage de ses rêves. Sa première escale est à Nikkó. Elle apparaît tout sourire, filmée par des caméras de surveillance de la ville. La jeune femme séjournait seule dans un hôtel. C'est ici qu’elle a été vue pour la dernière fois. Dès lors, 80 policiers japonais multiplient les battues. Les autorités nippones pensent dans un premier temps à un accident, puis évoquent même une disparition volontaire.



Aucune enquête criminelle ouverte

Mais les frères et sœurs de Tiphaine Véron doutent des efforts des enquêteurs. Ils organisent eux-mêmes leurs recherches et font du porte-à-porte. Ils ne comprennent pas pourquoi les Japonais n’ont jamais ouvert d’enquête criminelle. "On a découvert qu’il y avait énormément de faits-divers à Nikkó (…) on se bat depuis cinq ans car on sait que des pistes n’ont jamais été explorées", précise Damien Véron, le frère de Tiphaine. Depuis cinq ans, la famille remue ciel et terre pour que les autorités françaises se soucient de Tiphaine Véron.