Disparition de Tiphaine Véron au Japon : cinq mois après, sa famille compte sur l'envoi d'enquêteurs français

Sibylle et Damien, sœur et frère de Tiphaine Véron, sont revenus lundi 24 décembre d'un nouveau voyage au Japon. Ils révèlent que l'enquête n'a rien donné et espèrent maintenant l'envoi d'enquêteurs français sur place.

Les avis de recherche placardés dans la région nippone de Nikko pour retrouver Tiphaine Véron. (KAZUHIRO NOGI / AFP)