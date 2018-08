Japon : une touriste française portée disparue

La police japonaise enquête sur la disparition jugée inquiétante de Tiphaine Véron, une Française de 36 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis le 29 juillet alors qu'elle se trouvait en vacances dans la région de Nikko. "Nous avons lancé une enquête à partir du moment où sa disparition nous a été signalée", a déclaré un responsable de la police locale, lundi 6 août.

#MISSING My sister dsappeared 7 days ago in Nikkeo area. Any news welcome #findtitinow #japan #nikko @ambafrancejp #HelpUs pic.twitter.com/1lX8Nhlc4k