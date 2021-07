Chine : un puissant typhon touche l’est du pays

Ils ont de l’eau jusqu’au niveau des genoux et tentent de circuler comme ils le peuvent. Les habitants de Ningbo (Chine) ont vu leur ville être touchée par un typhon dimanche 25 juillet. Ce dernier a également visé la ville de Shanghaï, elle aussi à l’est du pays. Des rafales de près de 140 km/h ont balayé la ville. Le trafic aérien, maritime et ferroviaire a par conséquent été suspendu. Les ports de Shanghaï et Ningbo font partie des plus importants au monde.

Le Japon prochainement touché par un typhon ?

La Chine a déjà été touchée par d’autres problèmes climatiques il y a quelques jours. La province du Henan tente de se relever des inondations records qu’elle a subies. Au moins 63 personnes sont décédées et 500 000 personnes ont été évacuées. Un nouveau typhon est attendu en début de semaine. Cette fois-ci, s’il devrait éviter la Chine, il risque en revanche de toucher le Japon. Certaines épreuves olympiques pourraient en subir les conséquences.