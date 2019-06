VIDEOS. Un paquebot de croisière hors de contrôle heurte un bateau à Venise

La collision s'est produite dans le canal de la Giudecca alors que le paquebot était en train d'amarrer. Selon le "Corriere della sera", quatre personnes à bord ont été légèrement blessées.

La collision s'est produite vers 8h30. Un navire de croisière MSC Opera a perdu le contrôle et a foncé sur un autre bateau touristique sur le canal de la Giudecca à Venise (Italie), dimanche 2 juin. Selon le Corriere della Sera (en italien), le paquebot était sur le point d'amarrer mais n'a pas réussi à contrôler sa trajectoire, et s'est retrouvé face à un autre navire, plus petit, utilisé pour faire le tour des villas vénitiennes.

Des images vidéo d'amateurs postées sur Twitter montrent des touristes à terre s'enfuir en courant devant le MSC Opera qui racle le quai tout du long, moteurs rugissants, puis heurte un bateau touristique, le Michelangelo. Le MSC Opera bat pavillon du Panama et peut transporter 2 679 passagers.

Le quotidien fait état de quatre personnes légèrement blessées. Deux ont été emmenées à l'hôpital par précaution. Selon les premières analyses, la collision pourrait être due à une défaillance dans le moteur ou à la rupture du câble du remorquage du navire, précise la Repubblica (en italien). Certaines personnes se seraient retrouvées à l'eau, affirme le quotidien. Des ambulances, pompiers et police ont été dépêchés sur place et une cellule d'urgence a été mise en place.