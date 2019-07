VIDEOS. Italie : le Stromboli entre dans une violente éruption, créant des scènes de panique

Des habitants ont fui leurs maisons, d'autres se sont barricadés, des touristes se sont jetés à la mer. Selon la presse italienne, le Stromboli, volcan qui se trouve sur l'île du même nom, dans l'archipel des Eoliennes, juste au nord de la Sicile, a explosé violemment, mercredi 3 juillet.

Selon le quotidien La Repubblica (en italien), des experts de l'Institut national de géophysique et de volcanologie estiment qu'il s'agit "d'une des plus grandes explosions jamais enregistrées sur Stromboli".

La lave a commencé à s'écouler à 14h46. Deux heures plus tard, plusieurs explosions ont projeté dans les airs de nombreuses petites roches incandescentes, appelées lapilli, à l'origine de plusieurs incendies sur la petite île italienne. Toujours selon la presse, les pompiers sont en train d'intervenir, équipés notamment de Canadair.

"Nous avons des informations faisant état de plusieurs incendies causés par la violente explosion du volcan, mais nous n'avons aucune information faisant état de blessés ou de personnes concernées. Mais craignons seulement la chute des lapilli", a déclaré le commandant provincial des pompiers de Messine, Giuseppe Biffarella, cité par La Repubblica.

Dans la commune de Ginostra, les touristes, nombreux à cette période de l'année, se sont massés sur les quais pour quitter l'île, poursuit le quotidien. Sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux ont partagé d'impressionnantes vidéos.

Tourists are describing the eruption on the Italian island of Stromboli as "enormous."https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/czOJMSsYby