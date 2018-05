VIDEO. Italie : un inconnu à la tête du futur gouvernement ?

Le chef du gouvernement pourrait être Giuseppe Conte, un parfait inconnu. " On sait très peu de choses sur l'homme qui pourrait bientôt diriger la troisième économie de la zone euro ", affirme Hakim Abdelkhalek, envoyé spécial en Italie.

C'est un avocat et professeur de droit mais " un inconnu sur le scène publique italienne et sans carrière politique ". L'annonce est-elle officielle ? Les plus hautes autorités politiques vont-elles accepter ce choix du gouvernement ? Y a-t-il d'autres candidats ? Plus de précisions dans un oeil sur le monde.