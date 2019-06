VIDEO. Canicule en Europe : l'Espagne et l'Italie sont aussi touchées de plein fouet

Une chaleur écrasante et prématurée en France, mais qui touche peut-être encore plus nos voisins du sud de l'Europe. La vague de chaleur que connaît l'Hexagone, depuis lundi 24 juin, s'abat également sur l'Espagne et l'Italie. Un épisode de canicule qui, comme pour les Français, devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.

A Madrid (Espagne), le thermomètre affichait 34 °C mardi. Il devrait atteindre 41 °C degrés vendredi et cette très forte chaleur s'étendra sur le week-end. La capitale n'est pas la seule à subir ces températures. Dans plusieurs régions du centre, du sud et du nord-est de l'Espagne, le thermomètre pourrait dépasser 40 °C. Le record est attendu dans la vallée de l'Ebre, avec jusqu'à 42 °C annoncés.

Plus de 40 °C en Italie

Un climat auquel est également confrontée l'Italie. Il faisait 31 °C mardi matin à Rome (Italie). Jeudi et vendredi s'annoncent comme des jours particulièrement étouffants, avec 38 °C attendus. Dans certaines régions, à l'instar de l'Espagne, la barre des 40 °C sera dépassée dans le courant de la semaine. Le niveau d'alerte maximal a été décrété pour les villes de Bologne, Bolzano, Gênes, Pérouse et Pescara.

En Sicile, la chaleur et la sécheresse ont provoqué la propagation rapide d'un incendie dans un parking, près de la ville de Noto. Une quarantaine de voitures ont été ravagées par les flammes.