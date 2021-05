Téléphériques : quelles précautions pour éviter les accidents ?

L'accident de téléphérique qui a endeuillé l'Italie dimanche 23 mai pose plusieurs questions, notamment en matière de sécurité. Qui contrôle les téléphériques, et quels sont les protocoles ?

Entre les sommets auvergnats, le téléphérique du Mont-d'or transporte chaque année des milliers de personnes. L'après-midi du lundi 24 mai, les touristes n'ont pas hésité, malgré les 450 mètres de vide sous leurs pieds, une météo capricieuse et l'accident mortel survenu la veille en Italie. Ici, comme partout en France, les contrôles de sécurité, équivalents à ceux des métros et des tramways, sont drastiques. La révision générale des câbles a lieu tous les trois à cinq ans. L'inspection est plus approfondie tous les ans pour traquer la moindre fragilité.





Seuil de tolérance minime

"Les câbles sont passés à la radio tous les ans, par un organisme de contrôle indépendant, comme ça on peut suivre l'évolution, l'état de nos câbles, on a un carnet de santé de nos câbles", explique Samuel Vilaca , adjoint au responsable d'exploitation. Le seuil de tolérance est minime. Les agents vérifient par ailleurs tous les matins l'écartement des câbles.