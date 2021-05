Italie : 14 personnes décèdent après la chute d’une cabine de téléphérique

C’est un drame qui s’est produit à Stresa en Italie dimanche 23 mai. Une cabine de téléphérique s’est décrochée et s’est finalement écrasée contre le sol. Les rares témoins évoquent une chute de près de 100 mètres. 14 personnes ont perdu la vie lors de cet accident. Très grièvement blessés, deux enfants ont été secourus par les experts présents. Ils sont encore en vie. En direct sur place, le journaliste de France Télévisions Étienne Prigent souligne qu’il "faut rester très prudent. Certes des images semblent montrer au sol au moins un câble mais est-ce la conséquence d’un décrochage de la télécabine ou d’une rupture d’un de ses câbles ? Des accidents dans les deux cas extrêmement rares".

L’hypothèse d’une surcharge écartée ?

Le journaliste fait le point sur les premiers éléments de l’enquête ouverte pour comprendre les causes de l’accident. "Ce qui apparaît assez clairement, c’est que dans ces télécabines utilisées ici, la capacité est de 35 personnes. Aujourd’hui, il y avait une quinzaine de personnes ce qui de fait écarte a priori l’hypothèse d’une surcharge", révèle-t-il. Il rapporte également que des travaux de maintenance sur le téléphérique auraient eu lieu entre 2014 et 2016. "Pas plus d’informations quant à une autre révision depuis sur ce téléphérique qui venait de rouvrir après le confinement il y a à peine un mois", rajoute Étienne Prigent.