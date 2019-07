Patrimoine : à la découverte du Versailles italien

C'est l'histoire d'un château patiemment reconstitué, tout à côté de Turin. Le palais des rois de Savoie, assiégé par Napoléon, transformé en caserne puis squatté était en ruine. Peu à peu, il a retrouvé tout son éclat. La frontière n'est qu'à 100 km et 75% des visiteurs étrangers viennent de France. En vingt-cinq ans, 300 millions d'euros ont été investis au palais de Venaria. Les façades ont été reconstituées comme elles étaient à la fin du XVIIIe, au plus fort de la domination du royaume de Savoie, un état transversal entre la France et l'Italie.

Un chantier pour restaurer la fontaine d'Hercule

À Venaria, il faut aussi voir le parc de 60 hectares, avec une roseraie, un potager royal et de multiples points d'eau. Au milieu se dressait la fontaine d'Hercule, une des merveilles de la Renaissance. Un chantier est en cours pour redonner vie à ces bassins. Quatre statues d'Hercule restaurées avec soin pendant des années seront re-déposées au fronton des bassins. Le projet final mêlera éléments réels et projections en réalité virtuelle. Il est prévu pour fin 2020.

Le JT

Les autres sujets du JT