Malgré ses 93 printemps, une Italienne part au Kenya pour une mission dans un orphelinat

Irma marche à l'aide d'une béquille mais son cœur est vaillant. Cette nonagénaire s'est envolée pour l'Afrique, afin de participer à une mission dans un orphelinat. Révélée par sa petite-fille, l'histoire émeut la presse italienne.

Irma marche à l'aide d'une béquille. Agée de 93 ans, cette Italienne s'est pourtant envolée pour le Kenya, dans le cadre d'une mission humanitaire. Avant de partir, elle a envoyé quelques photos à sa petite-fille, qui les a diffusées sur Facebook (en italien), mardi 20 février. "Cette petite jeune n'est pas partie dans un village touristique vu et revu, mais dans un village d'enfants, un orphelinat", écrit Elisa Coltro, très fière de sa grand-mère. "Je vous la montre parce que je pense que nous devrions tous conserver un peu d'inconscience pour vivre, plutôt que survivre. Regardez-la. Mais qui [peut] l'arrête[r] ? Je l'aime."

"Allons au Kenya"

"Nonna Irma" ("grand-mère Irma"), comme l'a surnommé la presse italienne, a fait connaissance d'un couple de volontaires, qui, depuis plusieurs années, passe un mois par an dans un orphelinat kényan. Après avoir participé financièrement au projet, elle a choisi de sauter le pas et de se rendre sur place à son tour. "Elle a dit à ma mère : 'Allons au Kenya. Ou plutôt, j'y vais, et je suis contente si tu m'accompagnes'", explique Elisa Coltro, contactée par La Repubblica (en italien). . Les deux femmes sont finalement parties toutes les deux. La petite-fille n'est pas encore parvenue à les joindre depuis leur départ.

Veuve à l'âge de 26 ans, Irma a "consacré toute son existence à sa famille et à aider son prochain", poursuit Elisa Coltro. Cette histoire a touché de nombreux Italiens, qui ont partagé son histoire sur les réseaux sociaux. "Je n'aurais jamais pensé que tout ça puisse arriver". Visiblement inspirée par son aïeule, Elisa a d'ailleurs passé les deux derniers étés comme volontaire, dans des camps de réfugiés en Grèce. Une tradition familiale, en somme.