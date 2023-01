Mafia en Italie : qui est Matteo Messina Denaro, arrêté par la police italienne ?

Matteo Messina Denaro était considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de la Cosa Nostra. Âgé de 60 ans, il a passé la moitié de sa vie en cavale.

L'homme le plus recherché d'Italie a été arrêté lundi 16 janvier. Matteo Messina Denaro, le boss de la mafia Cosa Nostra, était en cavale depuis 30 ans, est connu comme le successeur des grands dirigeants historiques de la mafia sicilienne, décimée par les opérations incessantes de l'Etat italien après l'assassinat en 1992 des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

Il est considéré comme le dernier des "grands mafieux"

Cette expression est reprise partout en Italie, trente ans et un jour après l'arrestation de Toto Riina, surnommé "la belva" (le fauve), décédé en 2017. Ce dernier avait fait régner pendant vingt ans la terreur au sein de Cosa Nostra dont il avait pris le contrôle à partir des années 1970. Son successeur Matteo Messina Denaro a été interpellé dans une clinique privée où il suivait un traitement à Palerme. Selon les agences de presse italiennes, il s'agit de la clinique La Maddalena où il était soigné, sous un nom d'emprunt, pour un cancer du côlon. Une vidéo des carabiniers montre un homme affaibli, lourdement vêtu et entouré de deux carabiniers, entrer dans un véhicule, rapporte l'AFP. Matteo Messina Denaro était donc en cavale depuis 30 ans (la moitié de sa vie), et il aurait donc été caché, protégé dans son propre territoire.

Il a été condamné par contumace à la perpétuité

Sur la liste du ministère de l'Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie, Matteo Messina Denaro, né en avril 1962 près de Trapani (Sicile), occupait la première place. Il a été condamné par contumace à la perpétuité pour des dizaines de meurtres, impliqué dans les assassinats en 1992 des juges Falcone et Borsellino ainsi que dans les attentats l'année suivante à Milan, Florence et Rome. Il est responsable aussi du meurtre de Giuseppe Di Matteo 15 ans, fils d'un repenti, étranglé et dissous dans de l'acide. Depuis des années, maintenant, des centaines de carabiniers étaient à sa recherche. Depuis les années 2000, la police italienne a multiplié les arrestations et les saisies de biens dans son entourage, une stratégie d'isolement qui a mis près de vingt ans à porter ses fruits tellement son réseau de soutien était important.

Son arrestation est "une grande victoire" pour l'Etat italien

Pour beaucoup, c'est un jour réellement historique, c'est la fin d'une époque estime Giacomo Di Girolamo, l'auteur d'une biographie de Messina Denaro : "C'est aujourd'hui 16 janvier que prend fin l'ère des 'Corleonesi' qui pendant 40 ans à l'intérieur de Cosa Nostra a été particulièrement violente. Même si la mafia est toujours présente sous une autre forme. Aujourd'hui, c'est une grande victoire." La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'est déjà envolée pour Palerme. "C'est une grande victoire pour l'État qui démontre qu'il ne se rend pas face à la mafia", a-t-elle déclaré. Tous les politiques remercient les carabiniers et les magistrats. "C'est une belle journée pour l'Italie et qui sert d'avertissement aux mafieux : les institutions et nos héros en uniforme n'abandonnent jamais", a déclaré Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien. Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a salué à son tour ses forces de l'ordre, lui qui il y a quelques jours à peine disait espérer être le ministre qui arrêterait Matteo Messina Denaro. Le savait-il alors ? Aujourd'hui, il estime ce résultat historique et cette journée extraordinaire pour l'État. Historique, ce 16 janvier, c'est aussi ce que pense l'opposition : Enrico Letta du Parti démocrate, écrit dans un tweet qu'"à la fin la mafia perd toujours !"