Italie : zoom sur Lampedusa, une île d’exode

Durée de la vidéo : 1 min

L’île de Lampedusa, située à 150 kilomètres des côtes tunisiennes, est devenue une terre d’exode pour des milliers d'exilés. Zoom sur cet eldorado, parfois meurtrier.

Lampedusa (Italie) est une île, située au sud-est de la Sicile, devenue synonyme de crise migratoire. Cette île se situe à moins de 150 kilomètres des côtes tunisiennes, ce qui fait de Lampedusa l’un des chemins les plus courts vers l’Europe. Depuis le début des années 2000, ils sont des milliers à avoir tenté leur chance. En 2013, un homme qui avait fait une traversée de "trois jours" indiquait : "J’ai beaucoup souffert."



"On souffre avec eux"

Cet eldorado est parfois meurtrier et hante la vie des habitants. "Ils arrivent ici. Nous, on voit tout ça. On supporte tout ça. On souffre avec eux. Ça fait 20 ans que ça dure", témoigne une femme. 20 ans de migrations avec un record. En 2016, 120 000 personnes, dont beaucoup de Syriens fuyant la guerre, étaient arrivées dans le port italien.