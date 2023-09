Séisme au Maroc : immersion avec les sauveteurs de l’Atlas

Durée de la vidéo : 7 min

Une semaine après le séisme qui a fait plus de 3 000 morts au Maroc, des milliers de bénévoles travaillent d’arrache-pied pour aider les sinistrés.

Aller à la rencontre des sinistrés, les écouter et leur offrir de l’aide. Depuis le séisme, Thierry et ses amis s’organisent pour venir en aide aux sinistrés dans les villages de l’Atlas. Ils sont chefs d’entreprise, salariés, retraités au Maroc. Depuis une semaine, il parcourt les montagnes. Le premier arrêt est dans un village, où les besoins sont importants. “Il y aurait une centaine de personnes qui auraient perdu leur maison”, avance une bénévole. “On a besoin de beaucoup d’aide, comme des médicaments, des vêtements pour les enfants”, précise une habitante.

Aller partout

Dans l’urgence, chaque bénévole fait sa part. Thierry est devenu chef d’équipe. “Le but est de les rendre heureux et leur faire plaisir”, détaille-t-il. Il faut pouvoir redonner le goût de rire, notamment aux enfants. Très vite, le convoi doit partir et aller dans d’autres endroits. Dès les premières heures qui ont suivi le séisme, ils ont décidé d’aller dans les zones les plus reculées. Depuis le séisme, les dons arrivent de tout le Maroc. Le groupe de volontaires travaille sous l’œil des autorités, et s’appuie aussi sur les organisations.