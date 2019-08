Italie : Simon Gautier reste toujours introuvable une semaine après sa disparition

"Pouvez-vous m'aider. Je suis tombé et je me suis cassé les deux jambes". L'appel au secours effectué le matin du vendredi 9 août par Simon Gautier est glaçant. Il a fait une chute suite à une randonnée débutée à Policastro, au sud de Naples, dans une région escarpée d'Italie. Depuis huit jours, le Français est introuvable. Les pompiers scrutent chaque falaise à bord d'hélicoptère et utilisent des drones pour tenter de le repérer.

Le problème de la géolocalisation

Plusieurs amis du jeune étudiant de 27 ans sont venus en renfort et fouillent le moindre recoin, en vain. "On a quadrillé toute la zone. On a essayé de faire tous les trajets comme s’il l'aurait fait lui-même et pour l'instant on n’a rien trouvé", souffle son ami Thomas Marsal. Lors de son appel au 112, Simon Gautier n'a pas été en mesure de dire exactement où il se situait. Problème : la géolocalisation est peu précise, retardant le début des premières patrouilles de secours. Le Quai d'Orsay assure vendredi 16 août être pleinement mobilisé et en lien étroit avec les autorités italiennes pour tenter de retrouver le jeune homme.

