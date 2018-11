Italie : quand les élèves maltraitent leurs professeurs

La scène se passe en mars dernier dans un collège de Toscane (Italie). Derrière son bureau, un professeur d'italien est humilié par ses élèves de 15 ans. Des insultes, les rires de la classe, puis l'homme est victime d'une agression physique. Une vidéo qui, en mars dernier, avait fait le tour des réseaux sociaux italiens. "L'enseignant aujourd'hui, n'est plus respecté. Il a de plus en plus de mal à imposer et maintenir l'autorité qu'il avait avant", déclare Giuseppe Falsone, un professeur agressé.

100 incidents depuis janvier

Selon les syndicats, la génération "réseaux sociaux" est particulièrement en manque de repères. "Sous l'ère Berlusconi, on disait que la culture, ça ne fait pas manger. L'idée était que l'école prépare au monde du travail et non pas à préparer des bons citoyens", précise Maurizio Lembo, membre d'un syndicat d'enseignants. Des images et comportements qui inquiètent aussi les parents. Depuis janvier, plus d'une centaine d'incidents auraient été recensés, selon les chiffres de syndicats de professeurs.

