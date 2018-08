Italie : qualifié de "xénophobe" par "L'Express", Matteo Salvini envoie "des bisous" aux "bien-pensants" français

Le ministre italien de l'Intérieur, chef de file de l'extrême droite, a réagi sur Twitter à une couverture de l'hebdomadaire français qui lui est consacrée.

"Populiste, xénophobe, le nouvel homme fort d'Italie ravit Le Pen et inquiète Macron", annonce L'Express dans son dernier numéro avec une couverture consacrée à Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Cette une a fait réagir sur Twitter le leader de la Ligue (extrême droite). "En France aussi, ils ne savent plus quoi inventer pour m'attaquer. On leur envoie des bisous aux bien-pensants transalpins ?", écrit le ministre en concluant son message avec une émoticône envoyant un bisou.

“Populista, xenofobo, che fa tremare l’Europa”. Anche dalla Francia non sanno più cosa inventarsi per attaccarmi.

Lo mandiamo un bacione ai buonisti e radical chic transalpini? pic.twitter.com/n3sYjqcIP6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 août 2018

"Trublion barbu", "opportuniste", "caméléon"... le portrait de l'hebdomadaire est peu flatteur pour le nouvel homme fort du gouvernement italien. Ce dernier s'est fait remarquer depuis son arrivée au gouvernement par son intransigeance sur les questions migratoires. Il a encore menacé, dimanche, de renvoyer vers la Libye les quelque 180 migrants bloqués depuis trois jours au large de l'île de Lampedusa si aucune solution européenne n'était trouvée.

La position du ministre italien a créé des tensions avec le gouvernement français. Emmanuel Macron avait qualifié "d'irresponsable" la position italienne. De son côté, Matteo Salvini a dénoncé "l'hypocrisie" de la politique migratoire française.