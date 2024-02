Italie : les costumes historiques du carnaval de Venise fabriqués par l'atelier "La Bauta"

Le carnaval de Venise se termine mardi 13 février en Italie. Dans la ville, l'atelier "La Bauta" est une institution. On y trouve des costumes qui vont du Moyen Âge au XVIIIe siècle et qui sont, pour beaucoup, brodés à la main, comme autrefois.

À l'atelier "La Bauta" de Venise (Italie), nom d'un masque vénitien, on trouve des costumes qui vont du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Ils sont pour beaucoup brodés à la main, comme autrefois. "La Bauta" est une institution dans la ville. Pendant le carnaval, elle voit défiler le monde entier. Pour louer un costume durant 24 heures, il faut entre 200 euros pour les tenues les plus simples, et 1 000 euros pour les costumes les plus précieux.



"Le carnaval, c'est comme un rêve"

Dans l'atelier, les petites mains s'affairent et soignent les derniers détails de couture et de coiffure. "Le carnaval, c'est comme un rêve. (...) Pour une journée, vous pouvez être tout ce que vous voulez", se réjouit Jasmine Carolo, couturière. Un carnaval où l'on peut être ce que l'on veut, mais aussi parader dans un décor exceptionnel, afin de vivre un incroyable voyage hors du temps.