Italie : comme en France, le pass sanitaire entre en vigueur dans une version plus allégée

La France n’est pas le seul pays qui va imposer un pass sanitaire. En Italie, aussi, les autorités ont fait ce choix. "L’Italie a 72 heures d’avance sur la France. Ce que les Français vont connaître lundi dans les restaurants du pays, les Italiens le vivent depuis aujourd’hui. Il faut présenter le passeport sanitaire, à savoir être vacciné ou alors pouvoir justifier d’un test négatif réalisé dans les 48 heures précédentes", relate le journaliste Alban Mikoczy, correspondant de France Télévisions à Rome.

Vers la vaccination obligation des enseignants ?

"Il y a quelques exceptions : il est possible de prendre un café au comptoir sans présenter le pass. Déjeuner en terrasse aussi. Globalement, la mesure est acceptée par les Italiens. Les citoyens ont observé une augmentation importante du nombre de personnes contaminées et ne veulent pas revivre le scénario connu l’année dernière, avec un confinement généralisé, poursuit le journaliste. Les mesures touchent aussi les musées, les piscines mais également tous les lieux collectifs couverts. Le gouvernement italien veut aller plus loin. Pour la rentrée, il a annoncé la vaccination obligatoire de tous les enseignants et du personnel d’établissement scolaire."