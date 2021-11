Italie : Civita di Bagnoreggio, un village perché menacé par l'érosion

En Italie, près de Rome, un village au charme certain menace de s'effondrer. Civita di Bagnoreggio est une cité suspendue sur un piton rocheux qui s'effrite. Un million de touristes viennent chaque année l'admirer.

Relié au reste du monde par une étroite passerelle, Civita di Bagnoreggio (Italie) a 2 500 ans d'histoire. Il est l'un des villages italiens que l'on croirait insensible aux assauts du temps, et qui fascine les touristes. "C'est une atmosphère antique et romantique à la fois", confie une femme. Dans ses quelques maisons de pierre, Civita di Bagnoreggio n'abrite aujourd'hui que 11 habitants, quelques commerces et cinq restaurants. Avec ses vieux albums souvenirs, la restauratrice Manuela Mostarda est l'une des mémoires du hameau. "À l'époque, l'unique moyen de locomotion, c'était l'âne", confie-t-elle.



Un village victime de l'érosion



À l'écart des grandes routes, le village n'a durant longtemps guère attiré. Depuis une quinzaine d'années, les touristes sont devenus très nombreux : en 2021, la commune a vu débarquer pas moins d'un million de visiteurs. Les touristes viennent pour le charme du hameau, mais aussi constater son état de délabrement : des pans entiers du village ont été emportés par l'érosion. Le piton rocheux sur lequel trône Civita di Bagnoreggio s'effrite, car les roches sont très friables. "C'est comme une sorte de mousse refroidie", explique le géologue Luca Costantini. Des travaux d'urgence ont été lancés il y a quelques années.