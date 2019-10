Intempéries : le nord de l'Italie sinistré

Un trou béant. Le pont d'Alexandrie (Italie) a totalement disparu. Il ne reste plus que quelques câbles au-dessus du torrent de boue. Quand le pont s'est effondré, un taxi a été emporté. Le chauffeur est mort noyé. Le passager, lui, a réussi à s'extirper juste à temps et a survécu en s'accrochant à un arbre. Depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s'abattent sur le nord de l'Italie. Les rivières et les fleuves débordent.

De fortes pluies sont encore attendues

Dans un hôpital à Novi Ligure, les services de soins intensifs et de radiologie ont été inondés. La crue a été tellement puissante que les voitures ont été retournées. "Une nuit comme celle-là, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vécu d'autres. En 77 ans, je n'ai pas vu de pluie aussi forte", explique une personne âgée. Les autorités du Piémont ont demandé l'état d'urgence. L'inquiétude est d'autant plus vive que de fortes pluies sont attendues dans les prochains jours.

