Inondations : Venise sous les eaux, un patrimoine en péril

L'eau n'avait pas atteint de tels niveaux depuis 1966. Voilà 24 heures que Venise (Italie) lutte contre une marée exceptionnelle, mercredi 13 novembre. Dans le centre-ville, 80% des maisons ont été inondées et des quartiers entiers submergés. Les Vénitiens sauvent ce qu'ils peuvent dans des conditions très difficiles. Quelques lieux emblématiques ont beaucoup souffert. Sur les berges du Grand Canal, des bateaux ont été propulsés sur les quais. Sur la place Saint-Marc, transformée en lac une grande partie de la journée, les Vénitiens ont tenté de repousser la marée. Le mythique Caffè Florian sera fermé pour une durée indéterminée.

Grandes marées, fortes pluies et vent en rafales

La situation est encore plus délicate dans la basilique Saint-Marc. L'église, qui date du XIe siècle, a été envahie par les flots. La crypte est totalement noyée. Les dégâts sont considérables sur les mosaïques et les marbres. Les opérations de pompage seront très complexes, mais sont urgentes, car l'eau salée s'infiltre dans les murs. Toute la nuit de mardi à mercredi, les sirènes ont retenti. Venise a dû affronter un phénomène rarissime fait de conjonctions de grandes marées, de pluies importantes et de vent en rafales. Deux personnes ont trouvé la mort chez elles. Le phénomène de montée des eaux devrait reprendre dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 60 cm d'eau sur la place Saint-Marc. Voilà pourquoi des passerelles ont déjà été installées et les touristes appelés à la prudence.

