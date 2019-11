VIDEO. Italie : à Venise, la basilique Saint-Marc est sous les eaux (et donc fermée au public)

Place Saint-Marc, à Venise (Italie), les touristes et riverains ont de l'eau jusqu'aux genoux. Une situation due à la conjonction de fortes pluies et d'un important coefficient de marée. L'eau est 1,30 m au-dessus du niveau moyen et s'est infiltrée dans la nef principale de la basilique. Les touristes tentent de se frayer des chemins sur des passerelles montées à la hâte. Les touristes s'amusent du phénomène et se prennent en photo, mais pour les Vénitiens, c'est un véritable problème.

Des niveaux records

"C'est excellent pour les touristes, c'est divertissant, tout le monde s'amuse, mais c'est un vrai problème", explique un habitant. Les autorités appellent tout le monde à la plus grande prudence, car une nouvelle montée des eaux est prévue au milieu de la nuit, mardi 12 novembre. Un niveau record de la montée des eaux pourrait être atteint au moment où la visibilité est la plus réduite.

