Gastronomie : le tiramisu, dessert italien par excellence

L'Italie a perdu le père du tiramisu. Ado Campeol, restaurateur à Venise, avait 93 ans. Depuis la découverte de sa recette, son dessert à base de mascarpone, cacao et café est devenu culte.

C'est un dessert dont la vue seule fait frémir les papilles de n'importe quel gastronome. Encore plus en Italie. Dans la péninsule, le tiramisu est la pâtisserie par excellence. Le dessert le plus couru d'Italie a vu le jour à Trévise dans les années 1970, devenue depuis la capitale du tiramisu. Chaque année s'y déroule le championnat du monde. L'édition 2018 a vu Francesca Piovesana être sacrée. Physiothérapeute de profession, elle maîtrise comme personne l'art du tiramisu. Certaines étapes sont plus que cruciales. "C'est un dessert simple mais il faut respecter quelques techniques", explique l'Italienne.

Un demi-million vendu chaque semaine

Un dessert onctueux, pas très léger certes, mais qui aurait d'indéniables bienfaits. "Cela veut dire littéralement 'renforce mon corps', parce que tous les ingrédients de ce dessert redonnent de l'énergie et revigorent" indique Tiziano Taffarello, le président de l'académie du tiramisu. Une explication qui semble convenir aux Italiens : chaque semaine, il se vend près d'un demi-million de tiramisus chez nos voisins transalpins.