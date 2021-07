Finale de l'Euro : l'Angleterre soutient ses "Three Lions"

Un pays tout entier est derrière son équipe. Depuis leur bus, les joueurs n'en croient pas leurs yeux. Des centaines de supporters sont venus les encourager, dès le samedi 10 juillet, sur la route qui les mènent à l'hôtel. L'hymne It's Coming home est repris en boucle par la foule. Cette chanson veut dire que le football rentre à la maison, dans son pays de naissance, l'Angleterre.

Même la Reine est derrière son équipe

Dans l'Essex, à l'est de Londres, les habitants ont vu grand pour la décoration et les superstitions avant la finale, comme depuis le début de l'Euro. "On prend exactement les mêmes repas, en s'asseyant aux mêmes places pour tous les matchs", explique une mère de famille qui a intégralement habillé sa maison en blanc et rouge. À Picadilly Circus, où les grands écrans rediffusent le match, on affiche une confiance totale. La résidence du Premier ministre, le 10, Downing Street, affiche aussi la couleur. La Reine rappelle aussi qu'en 1966, elle avait remis elle-même la Coupe aux Anglais, aussi au stade de Wembley.