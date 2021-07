Euro 2021 : "C'est le moment", soutiennent les supporters anglais qui rêvent de remporter la finale

Comme l'affirme cette Londonienne, ici, "c'est le calme avant la tempête". Plus de 60 000 personnes assisteront à la rencontre Angleterre-Italie à l'occasion de la finale du championnat d'Europe de football, dimanche 11 juillet au stade de Wembley à Londres, au Royaume-Uni. Les supporters anglais n'attendent qu'une chose : gagner le trophée.

La dernière fois que les Britanniques ont remporté un titre dans une compétition internationale, c'était lors de la Coupe du monde en 1966, soit il y a 55 ans. Ceux qui ont connu l'Angleterre victorieuse sont désormais retraité, mais John s'en souvient comme si c'était hier : "Là j'ai 72 ans, j'avais 16 ans à l'époque. C'était fantastique, trop bon, donc j'espère qu'on va gagner à nouveau."

De cette époque, il reste des légendes du football, Bobby Charlton, Gordon Banks, qui hantent la mémoire collective. "Oui, bien sûr, tout le monde parle de ça tout le temps, assure Marc, tout droit venu de Manchester. C'est la seule fois où on a gagné la Coupe du monde."

"Vous avez des gens qui disent qu'ils ne verront jamais l'Angleterre gagner de leur vivant. Mais je pense que là, on a fait le plus dur." Marc, supporter anglais à franceinfo

Le temps est venu, conclut Marc, sous-entendu qu'à force de voir les autres nations européennes remporter des compétitions, les Anglais ont désormais envie de montrer qu'ils sont aussi capables de soulever un trophée. Sa meilleure place à un Euro ? Troisième en 1968. "C'est clair, là, vous pointez du doigt l'une des raisons qui fait qu'on a vraiment envie de gagner ce match, on n'a pas gagné depuis très longtemps, assure Matthew, 32 ans. On a vu la France remporter la Coupe du monde deux fois, l'Euro aussi. On se dit qu'on a la meilleure ligue du monde, mais on veut aussi montrer qu'on a les meilleurs joueurs. Et là, c'est le moment."

Désormais, le pays vibre au rythme de la compétition et embarque même d'autres supporters dans son sillage, comme Marie. "D'habitude, je ne regarde pas trop le football, mais là, je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'excitation. Je suis heureuse de voir tous ces gens heureux, de bonne humeur. Et j'ai l'impression que ça rassemble le pays." Seul problème : en face, il y a l'Italie, invaincue depuis 33 matchs et prête à briser le rêve anglais.