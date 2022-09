Italie : qui est Giorgia Meloni, la candidate d'extrême droite favorite pour les élections législatives ?

Famille, religion et patrie : voilà le credo de Giorgia Meloni. Depuis des mois, la candidate d'extrême droite du parti Fratelli d'Italia entend restaurer le patriotisme, avec un discours ultra-conservateur, anti-système et anti-immigration. "Ils laissent entrer des milliers de migrants pour que les hommes aillent vendre de la drogue et que les femmes se prostituent. Moi, j'ai une autre idée de la solidarité", déclare-t-elle ainsi lors d'une prise de parole.



Elle n'a rien d'une débutante

Issue de la classe moyenne, Giorgia Meloni n'est pas une débutante en politique. Elle commence à 15 ans au sein du mouvement post-fasciste MSI. À l'époque, elle assume son admiration pour l'ancien dictateur italien Benito Mussolini. À 29 ans, elle devient la plus jeune élue du Parlement, puis en 2006, la plus jeune ministre de l'histoire du pays, sous Silvio Berlusconi. Aujourd'hui sur le devant de la scène, elle séduit les leaders populistes comme Viktor Orbán. La candidate est donnée en tête pour les élections législatives italiennes, qui se tiendront dimanche 25 septembre.